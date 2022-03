Helfen in Haan : Lions Club Haan finanziert zwei „Ankommenskurse“

Helfen in Haan

Haan Der Lions Club Haan unterstützt Ankommenskurse für Kinder und Jugendliche aus der Ukraine. Dies teilte Präsident Ralf M. Kronenberg jetzt mit.

Zum Beginn des Ukraine-Krieges hatte der Lions Club bereits die Kosten eines Hilfstransportes in die Ukraine übernommen. Dieses Projekt fand an der Grundschule Bollenberg statt.

Jetzt hat der Verein zwei sogenannte Ankommenskurse für geflüchtete Kinder aus der Ukraine finanziert. In den Kursen, die von März bis zum Ende der Osterschulferien stattfinden, können jeweils bis zu 20 Kinder und Jugendliche unterstützt werden.

Dabei werden Kronenberg zufolge drei Ziele verfolgt. 1. Ein Ankommen ermöglichen: Es geht um Fragen, wie „Wo sind wir hier in Haan gelandet?“, „Was ist anders hier?“, „Was ist den Menschen in Deutschland wichtig?“. 2. Erste Wörter auf Deutsch lernen und sich verständigen können. 3. Das Geschehene verarbeiten. Geleitet werden die Kurse von ukrainischen Deutsch-Lehrerinnen. Sie beherrschen die Sprachen Ukrainisch, Russisch und Deutsch und sind ausgebildete Pädagoginnen. Unterstützt werden sie dabei von Ehrenamtlichen des Vereins „Du-Ich-Wir“, der auch in Haan einen guten Ruf genießt.