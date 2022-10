Neubau des Sportheims in Gruiten : Letzter Anlauf für Gruitener Vereinsheim?

Info

Das Thema Vereinsheim soll zunächst in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am Dienstag, 18. Oktober, behandelt werden. Beginn ist um 17 Uhr in der Aula des städtischen Gymnasiums (Adlerstraße 3). Eine Woche später, am 25. Oktober, tagt an derselben Stelle der Stadtrat. Beginn ist ebenfalls um 17 Uhr.