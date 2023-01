Wirtschaftsförderung in Haan Beim Leerstandsmanagement macht der „Haaner Weg“ Schule

„Nahezu alle Städte und Gemeinden in NRW stehen vor den gleichen Herausforderungen und Problemen bezüglich der Entwicklung der Innenstädte“, heißt es da. So vielfältig, komplex und individuell hierbei die Aufgaben seien, so breit und unterschiedlich seien auch die Ansatzmöglichkeiten, Methoden, Instrumente und Programme, diesen zu begegnen.