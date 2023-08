Trauerfeier in Gruiten „Lebensfeier“ für Naturschützer Friebe am Montag

Haan · Die Gedenkveranstaltung für den in der vergangenen Woche plötzlich verstorbenen Landschaftswart findet am Montag (28.August) und 11 Uhr in der Kapelle des evangelischen Friedhofs an der Prälat-Marschall-Straße 60 statt.

26.08.2023, 07:00 Uhr

So kannten und liebten die Gruitener ihren Naturschutzwart Hans-Joachim Friebe. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Genau eine Woche nach dem überraschenden Tod des engagierten Gruitener Naturschützers Hans-Joachim Friebe (81) erhält die Bevölkerung noch einmal Gelegenheit, sich von ihm zu verabschieden. Die „Lebensfeier“ für den in der vergangenen Woche plötzlich verstorbenen Landschaftswart findet am Montag (28.August) und 11 Uhr in der Kapelle des evangelischen Friedhofs an der Prälat-Marschall-Straße 60 statt. Dabei ist bunte Kleidung ausdrücklich erwünscht – statt Blumen wird außerdem um Spenden für die Arbeitsgemeinschaft Natur und Umwelt (Agnu) gebeten, mit der Friebe Zeit seines Lebens eng verbunden war (IBAN: DE 37 3035 1220 0000 2210 85/Kennwort „Hansel Friebe“). Hans-Joachim Friebe war beim Gruitener Dorffest am Stand der Agnu plötzlich zusammengebrochen und nach notärztlicher Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert worden, wo er am vergangenen Montag verstarb. Landrat Thomas Hendele würdigte den ehrenamtlichen Naturschutzbeauftragten des Kreises Mettmann als einen Mann, der „stets für einen sensiblen und nachhaltigen Umgang mit der Natur gekämpft“ und es nicht dabei bewenden lassen habe, „zu mahnen und zu erläutern“. Besonders verdient habe sich Friebe durch die Unterschutzstellung und Ausweisung des ehemaligen Kalksteinbruchs „Grube 7“ als Naturschutzgebiet im Jahr 2000 gemacht, lobte Hendele. Bürgermeisterin Bettina Warnecke erinnerte daran, dass Friebe auch regelmäßig Kindergärten und Grundschulen besuchte, um schon die Kleinsten für den Umweltschutz zu begeistern. Aber auch bei den regelmäßigen Arbeiten an der Basis, wie etwa bei der Kopfbaumpflege, den Wiesenmahden oder dem Anlegen von Eisvogelsteilwänden sei auf ihn Verlass gewesen. Im Anschluss an die „Lebensfeier“ wird noch zu einem gemütlichen Beisammensein eingeladen. Die Beerdigung findet zu einem späteren Zeitpunkt statt.

(peco)