Haan: Investor kauft Marktpassage für 8 Mio.

So war es, als vor drei Jahren der Besitzer in der Marktpassage in Haan wechselte. Jetzt wird die Düsseldorfer Aktiengesellschaft „Rialto Capital“ von der Langenfelder „Invesdo Grundbesitz“ abgelöst. Foto: rp/Matzerath, Ralph (rm-)

Haan Drei Jahre nach dem Erwerb durch eine Düsseldorfer Aktiengesellschaft kommt ein neuer Besitzer aus Langenfeld.

Deren Vorstandsvorsitzender hatte bei seinem Erwerb vor knapp drei Jahren ebenfalls von einer Kaufsumme „im oberen einstelligen Millionenbereich“ gesprochen. Geboren in Haan und aufgewachsen in Hilden, habe er zur Gartenstadt einen besonderen Bezug, betonte er damals: „Ich bin überzeugt vom Standort,“ sagte er. Und anders als ein Immobilienfonds sei er interessiert daran, dem Einzelhandel ein gutes Umfeld zu schaffen. Drei Jahre später hat das Objekt den Besitzer gewechselt.

Zum Portfolio der Invesdo – Grundbesitz GmbH zählen auch verschiedene Mietwohnungen in Langenfeld und Hilden. Diese bilden zusammen eine Gesamtmietfläche von etwa 4000 Quadratmetern. Bis 2016 gehörte die Marktpassage zur „Bank of Montreal (BMO) Real Estate Partners“ mit Sitz in München.

In Langenfeld gehört der Invesdo unter anderem der Businesspark Katzberg, der sich nach Firmen-Angaben „in einer optimal zentralen Lage“ befindet: „umgeben von den rheinischen Top Wirtschaftsregionen Düsseldorf und Köln. Mit diesem Standort befindet man sich mitten im Geschehen, arbeitet aber trotzdem in einer ausgesprochen ruhigen Atmosphäre“, heißt es weiter.

In Monheim besitzt die Gesellschaft den Businesspark Sandberg – und den bewirbt sie ähnlich offensiv wie die Stadtspitze ihre Gewerbeeinheiten. Wörtlich heißt es: „Einer der interessantesten Aspekte für Interessenten an einem Wirtschaftsstandort in Monheim am Rhein ist wohl der Steuervorteil. Der Gewerbesteuerhebsatz ist im Gegensatz zu Nachbarn wie Köln oder Düsseldorf, mit 260 Prozent der niedrigste in NRW. Hier sparen Sie sich bis zu 7,5 Prozent Gewerbesteuer. Wenn man dabei in Betracht zieht, gerade mal 20 Autominuten von zwei Top Wirtschaftsregionen entfernt zu sein, hat man im Businesspark Sandberg einen entscheidenden Steuervorteil.“