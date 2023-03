Haaner Stadtetat Landrat mahnt zur Sparsamkeit

In einem am vergangenen Montag abgeschickten Schreiben betont der Landrat noch einmal das hohe Haushalts-Defizit, das allerdingsnicht nur ein Haaner Problem ist. 2023 bis 2026 plane die Stadt in der Ergebnisrechnung mit knapp zehn Millionen Euro minus, heißt es in dem Schreiben. Ein in Ertrag und Aufwand ausgeglichener Haushalt sei „auch mittelfristig leider nicht in Sicht“, betont Hendele.