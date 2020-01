Feuerwehreinsatz : Lagerhalle steht am Morgen in Flammen

Die Feuerwehr hatte den Brand schnell unter Kontrolle. Foto: dpa/Marcel Kusch

Haan In Haan hat es am Morgen in einem Gewerbegebiet gebrannt. Der Rauch zog bis zur A46 und in Richtung Gruiten. Die Feuerwehr hatte das Feuer aber schnell unter Kontrolle.

Dunkle Rauchschwaden, die bis zur Autobahn 46 und in Richtung Gruiten zogen, haben am Morgen in Haan für eine großflächige Warnung der Feuerwehr gesorgt. Ein Baustofflager am Schallbruch war in Brand geraten.

Da die Feuerwehr bei ihrem Eintreffen nicht wusste, wie großflächig die Flammen sich ausgebreitet hatten, aber eine große Rauchsäule sahen, entschloss sich der Einsatzleiter, die Bevölkerung unter anderem über die Smartphone-App Nina aufzufordern, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Es stellte sich schnell heraus, dass nur wenig Material brannte und auch zügig gelöscht werden konnte. Um 9 Uhr war die alarmiert worden, eine Stunde später war die Straße bereits wieder freigegeben.