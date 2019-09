Haan : Lärmschutz: Haan soll Raser ausbremsen

Im Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr geht es um Tempolimits gleich an mehreren Straßen.

Wird in Haan gerast? Ein Blick in die Dateien aus dem vergangenen Jahr offenbart zum Teil Erschreckendes: So registrierte ein Tempo-Erfassungsgerät an der Martin-Luther-Straße, dass 48,3 Prozent der Fahrzeuge schneller als die vorgeschriebenen 30 Stundenkilometer schnell unterwegs sind. Der „Spitzenreiter“ im Messzeitraum raste am Freitag, 2. November um 23.31 Uhr mit 71 km/h umher. Noch krasser war ein „Ausreißer“ auf der Kampstraße: 99 Stundenkilometer registrierten die Sensoren am Montag, 10. September, um 0.41 Uhr. Auf der Landstraße (50 km/h) brachte ein Unbekannter sein Auto am 2. Oktober um 23.11 Uhr sogar auf 123 Stundenkilometer. Auf dieser Straße sind 39,4 Prozent der Fahrzeuge zu schnell unterwegs.