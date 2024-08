Neuer Leerstand „La Piazza“ schließt drei Jahre nach dem Neustart

Haan · Gerade drei Jahre ist es her, dass Salvatore Vecchio das italienische Restaurant an seinem neuen Standort Kaiserstraße in Betrieb nahm. Jetzt hat er es überraschend geschlossen – aus gesundheitlichen und persönlichen Gründen.

05.08.2024 , 12:11 Uhr

Nach nur drei Jahren ist das italienische Restaurant in der Kaiserstraße wieder dicht. Foto: Stephan Köhlen

Von Peter Clement