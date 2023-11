Idee der Senioren-Union Kurzzeitpflege auf Haaner Krankenhaus-Areal?

In der Debatte um eine mögliche Nachnutzung des Grundstücks- und Gebäudekomplexes nach der Schließung des Haaner Krankenhauses am 21. Dezember hat sich jetzt die Senioren-Union in der Gartenstadt zu Wort gemeldet. Vorsitzender Dr. Thomas Bremen (früher Chefarzt der Gynäkologie und Geburtshilfe am Haaner Krankenhaus) regte in einer Pressemitteilung jetzt an, Möglichkeiten zur Ansiedlung von Kurzzeitpflege und Übergangspflege im Haaner Krankenhausgebäude in die Überlegungen des sogenannten Plan B einzubeziehen, an dem Bürgermeisterin Bettina Warnecke und andere momentan intensiv arbeiten und der die Auswirkungen der Klinik-Schließung abmildern soll.