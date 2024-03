Gemeindeleben in Haan Festgottesdienst für neuen Pfarrer

(RP) Die evangelisch-reformierte Gemeinde Gruiten/Schöller feierte am Wochenende einen ganz besonderen Gottesdienst: Professor Kurt Erlemann wurde festlich in sein Amt als neuer Pastor (die Rheinische Post berichtete) eingeführt. Zahlreiche Gemeindemitglieder fanden den Weg in die historische Dorfkirche in Schöller, in der der Gottesdienst stattfand.