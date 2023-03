Stabwechsel geplant Kunstverein: Neuer Vorstand steht in den Startlöchern

„Es würde mich freuen, wenn möglichst viele Mitglieder kommen“, betont Peter Püschel, Vorsitzender des Haaner Kunstvereins, vor der diesjährigen Hauptversammlung am Donnerstag, 16. März, in den „Friedrichstuben bei Sofie“. Zahlreiches Erscheinen sei diesmal besonders wichtig, betont er, denn an diesem Abend stellt sich ein neuer Vorstand zur Wahl. Püschel und seine bisherigen Mitstreiter hatten bereits seit langer Zeit angekündigt, ihre Posten abgeben zu wollen. Im Einzelnen vorstellen werden sich am 16. März: