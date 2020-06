Kunst in der Stadt Haan : Kunstherbst: Anmeldungen sind jetzt möglich

Haan Der Haaner Sommer ist für dieses Jahr abgesagt, aber der Haaner Kunstherbst 2020 findet statt. Diese gute Nachricht gab Peter Püschel – Vorsitzender des Vereins “Kunst in der Stadt Haan” – jetzt bekannt.

Anmeldungen sollten möglichst schnell digital erfolgen. Eröffnung ist dann am 10. Oktober gegen 11 Uhr an der Marktpassage. Zum Kunstabend wird dann für den 14. Oktober in die Stadtbücherei eingeladen – Beginn 19 Uhr. Bei beiden Veranstaltungen sollen die Regelungen der aktuellen Coronaschutzverordnung gelten. Die Durchführung sei von den dann gültigen Bestimmungen abhängig.

„Die Gestaltung des Kataloges ist abhängig davon, ob wir Inserenten finden“, betont Püschel, „ersatzweise machen wir einen Flyer wie bei unseren Ausstellungen von Vereinsmitgliedern.“ Um dem Organisationsteam die Arbeit zu erleichtern, bittet der Verein, sich möglichst direkt mit den Ladenbesitzern in Verbindung zu setzen. Deren Vorgaben für die Platzierung der Arbeiten seien einzuhalten, auch die Anzahl auszustellender Exponate. Die Veranstalter legen Wert auf eine einheitliches Erscheinungsbild. Wer keinen Kontakt zu Ladeneignern hat, kann sich auch an den Vereinschef wenden. Püschel macht Werbung in eigener Sache: „Unsere attraktive Stofftasche zeigt jeweils die ausgestellte Arbeit der aktiven Teilnehmer an unserer Ausstellung in der Stadt Sparkasse Haan.“ Sie kostet 5 Euro pro Stück, bei Abnahme von fünf sind es 4,50, bei zehn 4 Euro.