Eröffnung am 16. Februar Kunst-Retrospektive für Renate Pfeiffer im Haus am Quall

Die Vernissage der Ausstellung im Haus am Quall (Am Quall 12 in Gruiten) findet am Freitag, 16. Februar, um 18 Uhr statt. Die Öffnungszeiten an diesem Tag sind von 17 bis 20 Uhr, am Wochenende 17. und 18. Februar jeweils von 11 bis 16 Uhr sowie am Montag, 19. Februar, noch einmal von 10 bis 12 Uhr.