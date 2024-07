Im Rahmen des Haaner Sommers Ausstellung „Kunst am Haaner Strand“

Noch bis zum 27. Juli finden im Rahmen des Haaner Sommers kulturelle Veranstaltungen und Rahmenprogramm statt. Neben einem queeren Spielenachmittag am Donnerstag können Besucher sich am Abend beim Yoga am Strand ausprobieren. Am Freitag, 26. Juli, spielen Roger – am Samstag, 27. Juli, die Band „Feuerregen“, Konzerte. Der Ausklang des diesjährigen Haaner Sommers findet dann ab 21.30 Uhr beim gemeinsamen Singen und Musizieren am Lagerfeuer statt.