Haan : Kinder malen ihre Ideen für die Stadt

Das Angebot des Kulturrucksacks enthält auch 2019 ein umfangreiches Angebot, bei dem sich Haaner Kinder und Jugendliche zwischen 10 und 14 Jahren künstlerisch ausprobieren können.

Eines der ersten Projekte war im Februar der Malworkshop „Wir malen unsere Stadt“ von der freischaffenden Künstlerin Paola Costa . Dreimal vier Stunden trafen sich die sechs Mädchen und Jungen im Haaner Mal- und Zeichen Atelier an der Dieker Straße. Die Ergebnisse wurden jetzt der Bürgermeisterin Bettina Warnecke vorgestellt.

Dabei gestalteten die jungen Künstler ihre Lieblingsorte nach ihren Wünschen und Bedürfnissen um. Das Ergebnis sind farbenfrohe Bilder und Zeichnungen mit konkreten Verschönerungsvorschlägen. So wird zum Beispiel ein Ort mit Müllsäcken zur grünen Wiese, der Spielplatz im Schillerpark wird farbenfroher oder das Beet auf der Tiefgarage am Neuen Markt wird zur bunten Blumenwiese.

Haaner Künstler stellen in der Pumpstation aus

Haan : Haaner Künstler stellen in der Pumpstation aus

Die Bürgermeisterin war nicht nur von der künstlerischen Arbeit begeistert, sondern nahm sich auch der Wünsche und Vorschläge an: „Ich werde mit dem Betriebshof beraten, was wir davon konkret umsetzen können“, kündigte sie an.