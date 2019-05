Haan : Kulturring Haan sucht den künftigen Schatzmeister

Ein Ehrenamt mit Verantwortung: Der Kulturring Haan sucht einen neuen Schatzmeister. Zu den wichtigsten Aufgaben zählen die Verwaltung der Mitgliedsbeiträge, die Kontrolle der Ticketberechnungen für die gebuchten Veranstaltungen sowie die Mitwirkung im Vorstand des gemeinnützigen Vereins, der 1969 ins Leben gerufen wurde, um das kulturelle Angebot vielseitiger zu gestalten.

Rolf Heepe engagiert sich bereits seit 2010 ehrenamtlich für den Kulturring Haan – zunächst als 1. Vorsitzender und jetzt als Schatzmeister. Mit dem Ende der laufenden Amtszeit endet auch sein Engagement. Der Schatzmeister ist als Mitglied des Vorstands für die Finanzen des Vereins zuständig. Nicht dazu gehören Aufgaben wie das Bestellen der Ticket-Kontingente und das Schreiben der Rechnungen, dies wird von der Geschäftsstelle übernommen. Interessenten für dieses verantwortungsvolle Ehrenamt wenden sich via E-Mail an haan@kulturring.net oder telefonisch an den 1. Vorsitzenden Achim London unter 02129 345 78 30.