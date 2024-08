Programm in Haan Open-Air Kulturfest in der Innenstadt

Haan · In Kooperation mit der Wirtschafts- und Kulturförderung wird in der Haaner Innenstadt in diesem Jahr ein Kulturfest stattfinden. Geplant ist ein vielfältiges Programm.

07.08.2024 , 14:58 Uhr

Die Veranstaltung wird sich im Bereich der Innenstadt vom Schillerpark über den Neuen Markt bis zum Alten Markt erstrecken. Foto: Stadt Haan

Ob Schauspiel, Jazz oder Atelier-Besichtigungen – für kulturliebende Haaner und Haanerinnen wird sich am 8. September einiges bieten. Nachdem zuletzt das jährliche Open Air Orchesterkonzert auf dem Karl-August-Jung-Platz ausfallen musste – Grund war der unzureichende städtische Haushalt – war die Enttäuschung groß. Die Stadt Haan bemühte sich um eine Alternative und macht es gemeinsam mit der Wirtschafts- und Kulturförderung in diesem Jahr doch möglich, ein kostenloses Open Air Kulturereignis zu bieten: Am Sonntag, 8. September, finden in Kooperation mit verschiedenen Kulturvereinen ein Haaner Kulturfest statt. Das Programm erstreckt sich zwischen 11 und 22 Uhr über den Bereich der Innenstadt, vom Schillerpark über den Neuen bis zum Alten Markt. Geplant ist ein Potpourri: So präsentiert sich unter anderem die Bildungsbude Haan mit einer Jugendschauspielgruppe und einem generationsübergreifenden Streichorchester. Mit dabei ist außerdem die Jazz-Combo „b-flat“ aus Gruiten. Neben den Jazz-Musikern sorgt auch das junge Barockensemble „duck&goose Consort“ an dem Sonntag für musikalische Highlights. Weiter präsentieren sich auch das Theater Minestrone aus Wülfrath, der Mitmach-Zirkus Düsseldorf sowie eine Seifenblasen-Werkstatt. Kulturvereine in Haan bieten zusammen künftig viel mehr Kooperation lohnt sich für Mitglieder Kulturvereine in Haan bieten zusammen künftig viel mehr Der Kunstverein „Kunst in der Stadt Haan“ bietet gleich zwei Kunstkurse an und plant eine kleine Ausstellung parallel zu den Neanderland-Tatorten. Zum Abschluss wird die Wirtschafts- und Kulturförderung außerdem ein Open Air Kino auf dem Neuen Markt präsentieren.

