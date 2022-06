Bald geht es in Haan los : Kult-Festival „Haaner Sommer“ startet

Haan Nach zwei Jahren Pause gibt es wieder das Sandstrand-Revival auf dem Neuen Markt. Doch in diesem Jahr wird kürzer gefeiert. Di e Veranstalter suchen noch Helfer.

Zwei Jahre mussten die Bürger auf das Sandstrand-Event verzichten. Doch bereits in wenigen Tagen verwandelt sich die Haaner Innenstadt wieder in ein sommerliches Urlaubsparadies: Der „Haaner Sommer“ kehrt in die Stadt zurück. Die Veranstalter versprechen neben vielen altbewährten Aktionen vor dem Start an diesem Samstag, einige Neuheiten.