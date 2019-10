Haan : Küchentreff erweitert nach Haan

Langenfelder Unternehmen öffnet am 2. November Filiale an der Bahnhofstraße.

(-dts) Der KüchenTreff Langenfeld bekommt Zuwachs: Am Samstag, 2. November, eröffnet das Team um Geschäftsführer Jörg Schumacher eine Dependance in Haan, Bahnhofstraße 72-74. Zwölf Mitarbeiter werden zukünftig die Kunden an den beiden Standorten betreuen. Neben der Beratung beschäftigen die Küchenstudios einen festen Stamm an festangestellten Monteuren. „Unser Erfolgsrezept ist, dass alles aus einer Hand kommt“, so Schumacher. Für Aufgaben, die über Beratung und Montage hinausgehen, arbeiten die Küchenstudios mit lokalen Dienstleistern zusammen: Steinmetz, Glaser, Holzlieferanten – wenn der Kunde es wünscht, werden sogar Umbauten und Umzüge durchgeführt.