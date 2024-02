Naturschutz in Haan Kröten sollen nicht unter die Räder kommen

Der Zaun bleibt voraussichtlich bis Ende April stehen. In den kommenden Monaten bietet die AGNU geführte Wanderungen an. Nach Sonnenuntergang gehen die Teilnehmer gemeinsam die Schutzzäune ab, lernen etwas über die gefundenen Tiere und horchen in die Nacht hinein, was da sonst noch so läuft, kreucht und fliegt. Wer beim Aufbau des Zaunes helfen oder die Kröten hautnah erleben möchte, schickt bitte eine E-Mail an die Naturschützer (kroeten@agnu-haan.de).