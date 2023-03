Suche nach Wegen aus der Krise „Kliniken wie Zitronen ausgepresst“

Haan · Der Haaner Politiker und Medizinprofessor Edwin Bölke hat jetzt in einem Vortrag in New York das deutsche Gesundheitssystem scharf kritisiert.

10.03.2023, 13:04 Uhr

Das Personal wird knapp, sagt Edwin Bölke: In den USA versorgt eine examinierte Krankenpflegekraft im Schnitt fünf Patienten, in Deutschland 13. Foto: picture alliance / dpa/Peter Steffen

Von Peter Clement

„Gravierende Schwächen“ im deutschen Gesundheitswesen hat der Haaner Politiker und Medizinprofessor Edwin Bölke jetzt bei einem Fachvortrag in den USA angesprochen. Bölke war auf Einladung des Mount-Sinai-Krankenhauses in New York City, um dort über das deutsche Gesundheitssystem zu referieren. Der Haaner hat mehr als 185 Publikationen veröffentlicht und sitzt im Vorstand des gesundheitspolitischen Arbeitskreises der NRW-CDU.