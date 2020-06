Grundsteinlegung Grundschule Gruiten : Kritik an Bürgermeisterin wird lauter

(tobi) Die offizielle Grundsteinlegung für den Neubau der Grundschule Gruiten erregt die Gemüter. WLH und SPD kritisieren, dass zu dem Termin ausschließlich CDU-Mitglieder eingeladen waren.

Die Kritik an Bürgermeisterin Bettina Warnecke wird lauter. Nachdem sich am Donnerstag bereits SPD-Fraktionschef Bernd Stracke verwundert darüber gezeigt hat, dass zur Grundsteinlegung für den Neubau der Grundschule Gruiten laut den Sozialdemokraten nur CDU-Politiker eingeladen worden waren, hat sich nun WLH-Chefin Meike Lukat zu Wort gemeldet: „Mit großem Bedauern mussten wir jetzt feststellen, dass die Bürgermeisterin nur Mitglieder der CDU-Fraktion von der Grundsteinlegung am 24. Juni informiert hatte. So wurde es eine ,CDU-Bürgermeisterin-Wahlwerbeveranstaltung’ anstatt eines ,Rat und Verwaltung haben gemeinsam etwas geschafft’-Termins“, erklärt sie. Warnecke hatte zur Grundsteinlegung die Vorsitzenden des Bildungsausschusses und des Bauausschusses eingeladen. Monika Morwind (Bildung) und Tobias Kaimer (Bau) haben beide ein CDU-Parteibuch.