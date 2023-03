Fragen einfach „ausgesessen“? Kritik an Info-Politik der Stadt zum neuen Ordnungsdienst

Die städtische Informationspolitik zur Einführung des neuen Kommunalen Ordnungsdienstes (KOD) hat die WLH-Stadtratsfraktion jetzt zum Anlass genommen, an die gesetzliche Antwortpflicht von Bürgermeisterin Bettina Warnecke zu erinnern. Die Stadtchefin, so heißt es in einer Mitteilung, sei gehalten, auf sachliche Fragen zu Themen, über die der Rat abstimme, zu reagieren. Aus dem Haaner Rathaus gebe es aber bei „ungenehmen Nachfragen“ nicht einmal eine Eingangsbestätigung.