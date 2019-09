Haan : Kriegs-Schrecken künstlerisch umgesetzt

Der Haaner Vermesser und Künstler Franz Leinfelder bietet zur Museumsnacht Einblicke in das Schicksal der syrischen Stadt Aleppo.

Dieses Schicksal hat den Haaner Künstler Franz Leinfelder zu einem Zyklus inspiriert, der jetzt neben vielen anderen Arbeiten in der Alten Pumpstation Haan ausgestellt wird. Die Arbeiten aus Holz und Pappe sind durchgängig in Weiß gehalten und beeindrucken durch Andeutungen – nicht durch Brutalität. Leinfelder hat die Ansichten aus der Vogelperspektive so gestaltet, dass keine Menschen zu sehen sind, dafür aber jede Menge abgedeckte Dächer, die den Blick ins zerstörte Gebäude freigeben. Transparente Folien decken Teile der Häuser ab – „so, wie es in vielen Gebäuden dort tatsächlich passiert“, sagt der Künstler. Seine Ausstellung, die am Freitag, 27.September, um 18 Uhr eröffnet wird, bildet gleichzeitig den Auftakt zur „neanderland Museumsnacht“. Alle zwei Jahre öffnen im ganzen Kreisgebiet Museen, Kunstvereine und private Sammlungen zwischen 18 und 23 Uhr ihre Türen.Leinfelders Werkschau ist ein mehr als würdiger Bestandteil dieses Organisations-Rahmens. Er ist seit mehr als einem halben Jahrhundert als Freiberufler tätig. Architekt Jochen Siebel, Vorstandsmitglied im Kulturverein Alte Pumpstation, hat ihn einmal so beschrieben: „Kunst ist für Leinfelder ebenso wie das Ingenieurwesen keine Freizeitbeschäftigung, Hobby oder Fingerübung. Er betreibt seine Berufungen mit großer Ernsthaftigkeit und Leidenschaft, aber immer mit einem gewissen Schalk im Nacken.“