Ein Kreuzherren-Pater wirkte auch in Haan und Hilden Als die Kreuzherren nach Breitscheid kamen

1953, also vor 70 Jahren, kehrten die Kreuzherren auf Bitten von Kardinal Frings nach Deutschland in das Erzbistum Köln zurück. In Breitscheid waren sie von 1960 bis 1985, in Lintorf von 1968 bis 2006. Viele Lintorfer erinnern sich noch an Pater Chris Aarts, auf dessen Betreiben am 9. September 2005 der „Kreuzherrenweg“ an der Johanniskirche im Lintorfer Norden an der Kirche so benannt wurde. Chris Aarts, inzwischen 87 Jahre alt, wirkte seit 2006 in Haan und 2015 auch in Hilden als Subsidiar in den Pfarrgemeinden.