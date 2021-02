Kreisverkehr Ohligser Straße/Büssingstraße/Am Schlagbaum. Der rote "Haans" war der erste, der im Stadtgebiet aufgestellt wurde.

Dass nicht nur Lausbuben ihre Streiche spielen, sondern auch gestandene Männer die Bevölkerung überraschen können, bewiesen Michael Heinze, Franz Leinfelder und Birger Heuser von „Haan Quer“ mit ihrer Haans-Aktion im Herbst 2006. Quasi in einer Nacht-und-Nebel-Aktion haben sie an verschiedenen Standorten in der Stadt die lustigen bunten Figuren installiert. Schon kurz danach seien sehr viele E-Mails eingegangen, auf denen Zustimmung für die Figuren signalisiert wurde, die inzwischen schon ein bisschen zu Identifikationsfiguren für Haan geworden sind.