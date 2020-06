Haan : Kreisstraße heißt künftig Baczewski-Straße

Im Dezember 2009 ist die K20n zwischen den Kreisverkehren Gruitener Straße und Vohwinkeler Straße für den Verkehr freigegeben worden. Jetzt erhält sie endlich einen Namen. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Haan Im politischen Fachausschuss SUVA fand sich nur eine knappe Mehrheit für diese Namensregelung. Sie geht auf den gleichnamigen Offizier zurück, der Gruiten kampflos an die Amerikaner übergeben hatte.

Neun Alternativen standen zur Auswahl – am Ende wurde es die Nummer acht: Die Kreisstraße 20 n soll künftig Baczewski-Straße heißen. Ein geschichtsträchtiger Name: Genauso hieß nämlich jener junge Wehrmachtsoffizier, der Gruiten 1945 kampflos an die Amerikaner übergeben hatte. Der Gedenkstein steht an der Brückenstraße mit der K 20n.

Die Abstimmung im Ausschuss für Stadtentwicklung, Umweltschutz und Verkehr (SUVA) hätte knapper kaum ausfallen können. CDU (fünf) und WLH (1) stimmten dafür, die SPD enthielt sich, GAL und FDP hatten Bedenken, weil es sich schließlich um einen Offizier der Wehrmacht handele – wer könne da schon sicher sein, dass in ein paar Jahren nicht plötzlich Vergehen oder noch Schlimmeres über ihn bekannt werden. Das letzte Wort hat der Stadtrat.

Info Das waren die Namens-Alternativen 1. Ostring 2. Ostspange 3. Am Mühlenblick 4. Mühlenfeldring 5. Am Fernblick 6. Neue Brücke 7. Bad-Lauchstädt-Ring (die Straße liegt im Osten Gruitens, Richtung der Partnerstadt 8. Baczewski-Straße 9. Obgruitener Tangente Die Namen waren vom Bürger- und Verkehrs-Verein Gruiten vorgeschlagen worden.

Am 16. April 1945 endete auch in Haan und Gruiten der Zweite Weltkrieg durch den Einmarsch der Amerikaner. Inzwischen sind selbst die letzten Kriegs- und die ersten Nachkriegskinder längst im Rentenalter, die noch lebenden Zeitzeugen dürften bereits mindestens 85 Jahre alt sein.

Während es in Haan am 16. April 1945 noch viele Tote gab, verlief die Übergabe von Gruiten an die Amerikaner durch eine mutige Entscheidung des 24-jährigen Bataillons-Führers, Oberleutnant Baczewski, fast völlig unblutig.

Heimatforscher beschreiben die Szene so: „Die Nacht vom 15. auf den 16. April 1945 hatte für die Soldaten und für die Gruitener Bevölkerung schicksalhafte Bedeutung. Der Keller des Hauses Bahnstraße 28, der als Gefechtsstand diente, sah den Bataillonsführer und den Hausherrn Walter Lohoff die ganze Nacht hindurch im Gespräch. Beide waren sich in der Beurteilung der Lage einig: Eine Verteidigung Gruitens konnte den Vormarsch der Amerikaner wohl nur für Stunden oder Tage verzögern, aber nicht verhindern. Im Verteidigungsfall musste vielmehr die von den amerikanischen Truppen angewandte Taktik die Zerstörung des Ortes zur Folge haben.“ Eine bedrückende Aussicht.

Weiter heißt es: „Oberleutnant Baczewski gab im Morgengrauen zu verstehen, dass deutscherseits keine Kampfhandlungen eröffnet würden. Inzwischen war es Tag geworden, und dem Bataillonsführer wurde mitgeteilt, dass die amerikanische Panzerspitze am Südrand Gruitens aufgetaucht sei. Baczewski befahl sofort die Kompanieführer seines Bataillons zu einer Lagebesprechung in den Gefechtsstand-Keller im Hause Lohoff. In Anwesenheit von Walter Lohoff hat der Bataillonsführer den Kompanieführern vorgeschlagen, Gruiten den Amerikanern kampflos zu übergeben. Die anwesenden Offiziere billigten den Vorschlag.“

Ein Feldwebel meldete sich freiwillig, um mit der weißen Parlamentärsflagge vor Oberleutnant Baczewski herzugehen. Baczewski, der Bataillonsarzt und der Feldwebel traten, nachdem sie ihre Waffen abgelegt hatten, auf die Bahnstraße hinaus. Im gleichen Augenblick wurde im Rathaus Gruiten die weiße Fahne gezeigt. Mitten auf der Brücke traf man zusammen. Baczewski bot die kampflose Übergabe Gruitens an.

Übrigens: Welchen Namen die Haaner Feuerwehr für die K 20 n bevorzugt, ist nicht bekannt. Sie dürfte froh sein, dass die Straße überhaupt einen eigenständigen Namen erhält. Denn die bisherige Bezeichnung des Teilstücks hatte insbesondere bei Notrufen aus der Bevölkerung in der Kommunikation mit der Einsatzleitstelle immer wieder für Missverständnisse gesorgt.