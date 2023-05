Im Düsseltal Kreis räumt wilde Behausung im Gruitener Naturschutzgebiet

Knapp ein Vierteljahr hatte sie unerlaubt in einer selbst gezimmerten Behausung im Gruitener Naturschutzgebiet am Rande des beliebten Wanderweges durch das Düsseltal gehaust. Jetzt ist die „Wildcamperin“, wie sie in der Bevölkerung genannt wurde, verschwunden – und mit ihr die Unterkunft aus Weidenruten, Baumarkt-Brettern und allerlei anderen Materialien.