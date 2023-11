Wasserwirtschaft im Kreis Mettmann Hochwasserschutz soll verstärkt werden

Überhaupt werde sich der Verband in den kommenden Jahren verstärkt mit den Hochwasserschutzkonzepten auseinandersetzen müssen, die durch das Jahrhunderthochwasser 2021 auf der Tagesordnung jeder Kommune stehen. In Velbert und Haan-Gruiten sei man da schon auf dem Weg. „Was 2021 dort passiert ist, wird sich auch in den nächsten Jahren technisch nicht verhindern lassen“, machte Wedmann deutlich. „Um einen HQ100 (Abfluss eines 100-jährlichen Hochwassers) zu erreichen, müssten wir in diesen Gebieten mindestens sieben Hochwasserrückhaltebecken bauen und selbst dann wäre es schwierig.“ Für die Becken brauche es Platz, den es vielerorts durch die starke Versiegelung und Bebauung nicht gebe.