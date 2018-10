Kreis Mettmann: Tiere betreuen und Häuser hüten

Haan In den Urlaub oder zur Geschäftsreise fahren ohne Sorgen um Haus und Haustier - das verspricht die Firma Home&Passion.

Seit nunmehr vier Jahren ist die gebürtige Haanerin Michaela Paashaus selbstständig mit ihrer Firma „home&passion“ unterwegs als mobile Haus-und Tierbetreuerin. Sie und ihr Team übernehmen bei Abwesenheit die Pflege der Haustiere und betreuen die Immobilie. Besonders in der Ferienzeit ist viel zu tun.

Paashaus Viele Leute wollen eben nicht, dass Bekannte oder Nachbarn die Hausbetreuung durchführen, da es um Privatsphäre geht und Kunden lieber uns als professionelle Dienstleister damit beauftragen wollen. Es ist oft eine Gefühlsentscheidung. In manchen Fällen fühlen sich meine Kunden einfach wohler, wenn jemand außerhalb ihres Bekanntenkreises die Betreuung übernimmt. Vertrauen ist dabei natürlich das A und O. Selbstverständlich gibt es aber auch ganz klassisch den Fall, dass Familienmitglieder oder Freunde einfach nicht in der Nähe wohnen und nicht ohne Weiteres vorbeikommen können.

Was sind Ihre häufigsten Aufgaben?

Paashaus Den meisten Leuten geht es um Einbruchschutz. Also, wir sorgen dafür, dass das Haus bewohnt aussieht und schauen nach dem Rechten. Es soll nicht verwaist wirken. Wir bewässern die Pflanzen, stellen die Mülltonnen an die Straße, leeren die Briefkästen, kümmern uns um die Poolanlage. Aber natürlich auch die Pflege der tierischen Mitbewohner übernehmen wir. Und wenn wir irgendwas Auffälliges bemerken, leiten wir sofort entsprechende Maßnahmen ein.

Stehen Sie während der Betreuung in Kontakt mit den Eigentümern?

Paashaus Ja, natürlich, in sehr Engem sogar. Teilweise schicken wir zum Beispiel die Post an den Urlaubsort nach, wenn auf wichtige Briefe gewartet wird. Bei einer Tierbetreuung ist das ganze aber nochmal intensiver, da werden teilweise Handyfotos von den Vierbeinern an die Kunden geschickt. Die Besitzer wollen gerne informiert sein, wie es ihrem Schatz Zuhause geht.