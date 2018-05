Haan: Kreis lehnt Blitzer in Unterhaan ab

Haan Kita-Leiterin Dorothea Poblocki will sich mit den Eltern und ihrem Träger beraten, wie sie darauf reagieren wollen.

Vor zwei Jahren hatten Eltern der im Februar 2016 eröffneten, neu gebauten Kindertagesstätte Maria vom Frieden an Bürgermeisterin Bettina Warnecke geschrieben. Sie sorgten sich - nach drei Verkehrsunfällen vor der Einrichtung - um die Sicherheit ihrer Kinder, weil ihrem Eindruck nach auf der Hochdahler Straße vor der Kita zu schnell gefahren werde. Die FDP und die SPD griffen das Thema auf. Reinhard Zipper (FDP) erinnerte daran, dass der Radarblitzer an der Kreuzung Bachstraße einst wegen Raserei installiert worden war. Jörg Dürr (SPD) gab an, er selbst habe "verkehrsgefährdende Situationen bei der Zu- und Abfahrt zu den Parkplätzen" beobachtet. Er fragte die Verwaltung, ob vor der Kita Tempo 30 eingeführt werden könne.

Am 24. Januar 2017 berichtete die Straßenverkehrsbehörde der Stadt im Fachausschuss. Tempo 30 sei nicht zulässig, weil die Hochdahler Straße durch Ampeln gesichert sei. Das habe auch die übergeordnete Straßenverkehrsbehörde und die Kreispolizei bei einem Ortstermin am 28. Dezember 2016 noch einmal ausdrücklich bestätigt. Der Kreis habe in der ersten Januarwoche 2017 die Geschwindigkeit vor der Kita in beiden Richtungen gemessen. Fazit: "Die geltende Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h werde im Allgemeinen von den Fahrzeugführern eingehalten. Die subjektiv von den Eltern der Kleingartenkinder empfundene Überschreitung der zulässigen Fahrgeschwindigkeit stimmen mit den tatsächlich gemessenen Werten nicht überein." Gemessen wurde allerdings in den Schulferien mit in der Regel weniger Verkehr als üblich. Der Kreis kam zu dem Ergebnis: Der Blitzer sei an dieser Stelle nicht mehr notwendig und solle umgesetzt werden. Über den neuen Standort werde die "demnächst" tagende Unfallkommission befinden.