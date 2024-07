Kraan spielt im Rockin‘ Rooster Eine musikalische Zeitreise in die Siebziger

Haan · In den Siebzigern erreichten ihre Schallplatten sechsstellige Auflagen, heute spielen die Musiker in kleinen Clubs: Die Band Kraan tritt im Rockin‘ Rooster auf. Was die Musiker antreibt, verrät Bassist Hellmut Hattler.

22.07.2024 , 17:00 Uhr

Das Trio Kraan tritt am 14. September im Rockin‘ Rooster Club an der Dieselstraße 5 in Haan auf. Foto: Hellmut Hattler/Steffen Meyer