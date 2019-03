Haan: Krankenstand: Stadt und Personalrat weisen Vorwürfe zurück

Haan Die Haaner Stadtverwaltung und der Personalrat sind gemeinsam Andeutungen entgegengetreten, die unterschiedlichen Krankenstände in den einzelnen Dezernaten könnten unter Umständen mit dem Führungsverhalten zusammenhängen.

Die „Wählergemeinschaft lebenswertes Haan“ hatte gefordert, „dass bei jährlich rückläufigen Fällen von Langzeiterkrankungen nun Mitarbeiter der Stadtverwaltung Haan durchschnittlich 26 krankheitsbedingte Fehltage im Jahr 2018 aufweisen“ müsse „genau analysiert werden.“ Gerade auch im Hinblick auf das Führungsverhaltens, „denn der Blick in die einzelnen Dezernate und die nun auch öffentlich für alle ersichtliche Krankenstatistik, ist alarmierend“. Die Wählergemeinschaft rege daher an, „dass ein Führungskräftefeedback bei der Stadtverwaltung Haan eingeführt wird“.

In einer gemeinsamen Erklärung gaben Hauptamtsamtsleiter Gerhard Titzer und Personalrats-Vorsitzender Carsten Butz jetzt kritische Statements dazu ab.

Titzer erklärte, dass die Krankenquote von 2016 nach 2017 innerhalb der Stadtverwaltung Haan um 1,3 Prozent gesunken sei. Im Dezernat III stieg die Quote von 2017 nach 2018 allerdings wieder um 3,61 Prozent an. Im Gegensatz zur WLH, die mögliche Führungs-Mängel unterstellt, betont der Verwaltungs-Beamte jedoch: „Beim Dezernat III handelt es sich um das technische Dezernat der Stadt Haan, in dem sich die Beschäftigten überwiegend im Außendienst befinden. Die körperlichen Belastungen und Witterungsverhältnisse können im Vergleich zu Tätigkeiten im Innendienst zu höheren krankheitsbedingten Ausfällen beitragen und unterliegen jährlichen Schwankungen.“