Gesundheit in Haan Experten informieren über künstliche Gelenke

Haan · Das Endoprothetik-Zentrum am St.-Josef-Krankenhaus Haan veranstaltet am Donnerstag, 27. April, ein Patientenforum, bei dem die Orthopäden Wolfram Habel, Justus Stadler und Gunnar Schauf über künstliche Gelenke informieren. Beginn ist um 17 Uhr in der Aula des Krankenhauses, Robert-Koch-Straße 16.

25.04.2023, 14:21 Uhr

Das Röntgenbild zeigt den Einbau zweier künstlicher Hüftgelenke. Foto: Choo - stock.adobe.com

Schmerzen beim Treppensteigen, bei Kniebeugen oder bei den ersten Schritten am Morgen können bereits Anzeichen für eine Hüftgelenk- oder Kniearthrose sein. „Wenn dann eine ärztliche Behandlung mit Therapien und Massagen keine Linderung mehr verschafft und die Gelenke im privaten sowie beruflichen Alltag zur Last werden, verzweifeln viele Patientinnen und Patienten“, weiß Dr. Wolfram Habel, Leiter und Hauptoperateur im Endoprothetik-Zentrum am Haaner Krankenhaus. Der Eintritt ist frei. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. „Umso entlastender ist es, zu wissen, dass wir die Lebensqualität der Patientinnen und Patienten um ein Vielfaches verbessern können“, sagt der erfahrene Orthopäde und Unfallchirurg.