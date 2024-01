Internationaler Gesundheitskongress „Krankenhaus-Fall Haan“ jetzt auch in der Karibik bekannt

Der Haaner Gesundheitsexperte appellierte an die Verantwortung jedes Einzelnen, aber auch an die Politik, Präventionsmaßnahmen stärker in den Fokus zu rücken. „Wir müssen umdenken und präventive Ansätze als Investition in die Zukunft unserer Gesellschaft sehen", sagte Bölke. „Nur so können wir die Kostenspirale durchbrechen und gleichzeitig das Wohlergehen unserer Bürger steigern."