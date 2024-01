Neujahrsempfang der Stadt Krankenhaus-Ende trübte die Feierlaune

Auch das zweite große Sorgenthema in Haan – der Flüchtlingszuwachs – sprach Warnecke in ihrer Rede an: Inzwischen leben in Haan 1066 Geflüchtete, davon 488 in städtischen Unterkünften. „Durchschnittlich rechnen wir mit rund 30 Zuweisungen pro Monat“, gab die Stadtchefin bekannt. Gehe das so weiter, werde in Kürze selbst die Notunterkunft Sporthalle Bachstraße nicht mehr ausreichen. „Schaffen wir das?“, fragte sie rhetorisch und gab trotz großen Lobes für den enormen Einsatz von Stadt-Mitarbeitern und Ehrenamtlern die Antwort: „Nein, so geht es nicht weiter, nicht wenn wir die Geflüchteten menschenunwürdig in Turnhallen unterbringen müssen.“ All das spielt sich vor dem dritten großen Sorgenthema ab – dem 12-Millionen-Euro-Defizit bei den städtischen Finanzen.