Kplus-Gruppe nennt Termine Krankenhaus Haan schließt bereits am 21. Dezember

Völlig überraschend hat der Kplus-Verbund am Mittwochabend bekanntgegeben, dass der 21. Dezember der letzte Tag des Krankenhausbetriebs an der Robert-Koch-Straße 16 in Haan sein wird. Die Solinger Lukas-Klinik schließt bereits am 1. Dezember. Die Krankenhäuser einfach so weiterlaufen zu lassen, würde in letzter Konsequenz zu einem Zerfasern der Versorgung führen, erklärte Kplus-Geschäftsführer Kai Siekkötter und schilderte ein mögliches – aus seiner Sicht sehr wahrscheinliches – Szenario: „Wir würden an den Punkt kommen, an dem einige wenige zusätzliche Krankmeldungen die Sicherheit der Patientinnen und Patienten gefährden könnten.“ Aktuell werden laut Kplus in Haan rund 100 Patienten stationär behandelt. Der Zeitplan sei mit dem Ministerium, den Rettungsdiensten und den umliegenden Krankenhäusern transparent besprochen worden, teilte der Klinikträger mit.