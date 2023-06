Kplus-Krankenhäuser in Hilden und Haan Sicherheit für Diabetes-Patienten

„Das fängt bei zusätzlichen Maßnahmen, wie routinemäßigen Kontrollen der Blutzuckerwerte an, wo wir natürlich auch oft neue Patientinnen und Patienten haben, die noch keine Diagnose erhalten haben“, erklärt Dr. Jona-Gottfried Dreißig, Oberarzt für Innere Medizin und Facharzt für Diabetologie und Intensivmedizin am St. Josefs Krankenhaus Hilden. „Hier können wir in der anschließenden Behandlung sowie bei Operationen, Narkosen oder aber auch Entbindungen bereits die Erkrankung berücksichtigen und Folgeerkrankungen verhindern“, fährt der Oberarzt, der gemeinsam im Team mit Chefarzt Dr. Klaus Generet arbeitet, fort.