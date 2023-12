Vorverkauf ist gestartet Kosaken-Konzert zur Völkerverständigung

Der Haaner Lions Club lädt herzlich ein zu einem musikalischen Fest der Extraklasse: Am Sonntag, 14. Januar, um 17 Uhr, verwandelt sich die Katholische Kirche St. Chrysanthus & Daria in Haan in eine Bühne für das festliche Konzert „Von Kiew nach St. Petersburg“ mit Peter Orloff & den Schwarzmeer- Kosaken.