HAAN : Konny Brauns zeigt Kunst in der HNO-Praxis

Konny Brauns zeigt Kunst in der HNO-Praxis

HAAN „In der Ruhe liegt die Kraft“ ist der Titel einer Kunstausstellung in den Praxisräumen der HNO-Ärztin Beate Dieckmann im Medicenter am Neuen Markt 27.

„In der Ruhe liegt die Kraft" ist der Titel einer Kunstausstellung in den Praxisräumen der HNO-Ärztin Beate Dieckmann im Medicenter am Neuen Markt 27. Während der Öffnungszeiten der Praxis sind die Bilder zu besichtigen. Am Samstagvormittag war Vernissage. Es kamen Freunde, Nachbarn und Familie. Eine sehr eigene und leicht erkennbare Künstler-„Handschrift" hat Konny Brauns. Traumbilder malt sie, Pastelltöne fast immer. Esotherik-Motive lösen sich mit Fabeltieren oder entrückten Frauengesichtern ab.