Kommentar : Der Fehler liegt auch im System

Haan Zugegeben: Es lässt sich trefflich darüber streiten, ob es wirklich Sinn macht, dass Ratsmitglieder ausschließlich innerhalb der engen Grenzen ihres Stadtgebiets wohnen dürfen. Schließlich liegt manche Wohnung in Nachbarstädten näher zum Haaner Rathaus als einzelne Bereiche beispielsweise in Gruiten.

Aber so ist nun mal das Gesetz – und daran müssen sich auch die Stadtverordneten halten. Es gibt leider bundesweit immer wieder Fälle, in denen „getrickst“ wird – vermeintliche Hauptwohnsitze nur Briefkasten-Funktion besitzen, während in einer ganz anderen Stadt gelebt wird. Wohlgemerkt: Es steht nicht fest, ob dies im Fall des jetzt beschuldigten Haaner Ratsmitglieds auch zutrifft. Allein die Tatsache, dass der Vorwurf anonym erhoben worden ist, darf aber kein Grund für die Stadt als prüfende Behörde sein, ihm nicht mit voller Härte und Intensität nachzugehen. Dafür sind die Vorwürfe viel zu konkret.