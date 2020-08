Kommunalwahl in Haan : Fall Bartz: Wie kommt der Wohnort in die Akte?

Fall Bartz: Wie kommt der Wohnort in die Akte?

Kommunalwahl in Haan

Nadine Bartz-Jetzki hat am 17. August ihr Ratsmandat zurückgegeben und die Kandidatur zurückgezogen. Laut Stadt ist sie wählbar. Foto: cdu

Haan Die Bundesnotarkammer bestätigt: Jeder Eintrag ins Handelsregister wird genau geprüft. Deshalb muss eine Solinger Adresse entweder vom Personalausweis abgelesen oder vom Antragsteller selbst eingetragen worden sein.

Wie kann es sein, dass eine Person in Haan gemeldet ist, während im Handelsregister Solingen als ihr Wohnort auftaucht? Im Fall der Haaner Ratspolitikerin Nadine Bartz-Jetzki hängt von der Beantwortung dieser Frage einiges ab. Denn wenn die CDU-Kommunalpolitikerin im Jahr 2016 tatsächlich in Solingen gewohnt haben sollte, säße sie bis heute zu Unrecht im Stadtrat der Gartenstadt.

Den Sachverhalt prüft unter anderem die Staatsanwaltschaft. Die Haaner Stadtverwaltung hatte in einer Presseerklärung am Mittwoch versichert, Bartz-Jetzki bleibe wählbar, da sie „zu keiner Zeit“ ein „von der Stadt Solingen ausgestelltes Personaldokument“ besessen habe. Auch lebe sie nicht im Haus in Solingen, das die Familie nach Auskunft von CDU-Fraktionschef Jens Lemke 2014 gemeinsam baute, sondern bringe nur gelegentlich das gemeinsame Kind dorthin.