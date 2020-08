Falsche Wohnsitzangabe : „Das kann ein Fall für den Staatsanwalt sein“

Haan Der Kölner Wahl- und Parteienrechtler hat sich mit der aktuellen Diskussion um die Entscheidung des Haaner Wahlausschusses befasst.

In der Diskussion um die mutmaßliche Falschangabe des Wohnsitzes der Haaner Ratspolitikerin Nadine Bartz-Jetzki wird immer von Verstößen gegen das Melderecht gesprochen. Wie schwer wiegt so etwas?

Roßner Der Melderechtsverstoß an sich – also, wenn ich meinen tatsächlichen Wohnsitz etwa in Solingen habe, aber mich in Haan anmelde – ist eine Ordnungswidrigkeit. Das allein hat keine weitergehenden Folgen als möglicherweise ein Bußgeld.