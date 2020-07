Kommunalwahl in Haan : Stadt Haan wechselt wegen Corona 11 von 17 Wahllokalen

Haan Die Wahlberechtigten in der Stadt Haan müssen sich umstellen: Weil bisher mehrere Wahllokale in Altenheimen und Kitas untergebracht waren, verändert sich die Liste der Wahllokale gewaltig. 11 von 17 Örtlichkeiten verändern sich.

Zudem ziehen die sechs Briefwahlvorstände vom Rathaus an der Kaiserstraße 85 in den Saal des CVJM-Hauses, Alleestraße 10, um. Die Veränderungen wurden am Mittwoch im Wahlausschuss vorgestellt.

Folgende Änderungen ergeben sich: Wahlbezirk 1010 Bürgersaal Gruiten-Dorf an der Pastor-Vömel-Straße 28a (bisher Cafeteria Elisabeth-Strub-Haus), 1020 Turnhalle am Sportplatz Gruiten (bisher Gemeinschaftsgrundschule Gruiten), 1030 Waldorfschule an der Prälat-Marschall-Straße 34 (bisher Familienzentrum St. Nikolaus), 1040 Turnhalle GGS Bollenberg an der Robert-Koch-Straße 27 (Awo-Kita Am Bandenfeld 110), 1050 Jugendhaus Alleestraße (Feuer- und Rettungswache), 1070 Schulzentrum Walder Straße, Foyer Hauptschule (Kita Nachbarsberg), 1120 Don-Bosco-Schule an der Thienhausener Straße (Seniorenwohnanlage Haus am Park), 1130 Don-Bosco-Schule (Seniorenzentrum Stella Vitalis), 1150 Sporthalle Steinkulle (Senioren-Park Carpe Diem), 1160 Kindergarten Märchenwald, Bachstraße 64 (Private Kindergruppe Bachstraße 64) und 1170 Übungshalle Haaner Schützenverein an der Straße Am Schützenhaus (Friedensheim).