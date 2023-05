Erstaunliches rund um Schulzuführungen Kommunaler Ordnungsdienst: Wie offen war die Diskussion?

Als „unmittelbare kommunale Aufgabe“ nannte die Frauen-Union im Streit mit der WLH diese Schulzuweisungen seinerzeit. Mithin ein weiteres wichtiges Argument für den neuen Ordnungsdienst. Tatsächlich war auch Lukat zufolge diese Aufgabe ein mitentscheidender Grund, dass die WLH zunächst für die Einführung gestimmt hatte: „Ich kann mich persönlich sehr lebhaft an die Diskussion in der Sitzungsunterbrechung des Fachausschusses am 1. Februar erinnern“, berichtet die Politikerin. Vor allem die „sehr dramatische“ Ausführung in Sachen Schulzuführung durch die Leiterin des Ordnungsamts habe die WLH seinerzeit dazu veranlasst, die stufenweise Einführung eines KOD zu unterstützen: In der Sitzungsunterbrechung sei auch erklärt worden, wer denn aktuell die Zuführungen in Haan erledige: „Erst nachdem die dazu und zu anderen Aufgaben angeforderten Kennzahlen vom Dezernat der Bürgermeisterin nicht kamen und die Beantwortung der Fragen bis zur Ratssitzung am 28. Februar verweigert wurde, wurden wir nachdenklich“, sagt Meike Lukat.