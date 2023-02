Kommunaler Ordnungsdienst in Haan „Wir brauchen die Doppelstreife morgens, mittags und abends“

Der Kommunale Ordnungsdienst solle im Stadtgebiet präsent sein, hatte die Stadt in ihrer Beratungsvorlage geschrieben. In der Innenstadt, an Brennpunkten und in Angsträumen soll es nach Möglichkeit tägliche Streifengänge geben (in Doppelstreife oder auch gemeinsam mit der Polizei im Rahmen der Ordnungspartnerschaft). Überlegungen der CDU, die bei den Uhrzeiten, zu denen die städtischen Ordnungshüter unterwegs sein sollen, „erhebliches Einsparpotenzial“ sah (Vincent Endereß), erteilte Wolfgang Nellen eine deutliche Absage. „Wir brauchen die Doppelstreife, und zwar morgens, mittags und abends“, betonte der Wachleiter der Haaner Polizeidienststelle. In der Stadt liege „manches im Argen“ sagte er. So gebe es beispielsweise drei „bordell-ähnliche Betriebe. Aber auch Autoposer und Raser beschäftigten die Einsatzkräfte in den Abend- und Nachtstunden immer wieder, während es tagsüber häufig um nicht angeleinte und bissige Hunde gehe.