Nutzbringende Partnerschaft „Knösterstube“ jetzt auch im „Haus am Park“

Als Elke kürzlich von dem Termin erfuhr, zögerte sie nicht lange und kramte ihr altes Radio aus der Schublade. „Die Knösterstube ist mir durchaus bekannt“, verrät die 81-jährige Bewohnerin des Hauses am Park. Nur einen Termin im Forum habe sie bislang nie wahrgenommen. „Ich war schon mal da, aber da bin ich mit meinem Rollator damals gar nicht rein gekommen.“ Elke ging unverrichteter Dinge und schmiss das Gerät, das sie eigentlich in der Knösterstube reparieren lassen wollte, am Ende einfach weg. „Hinterher habe ich dann erfahren, dass ich auch hinter dem Haus hätte klingeln können, um mit dem Rollator reinzukommen. Aber da war es schon zu spät, das Gerät lag schon im Müll“, erzählt die Seniorin achselzuckend.