Haan: Knösterstube für Radler öffnet vor der Stadtbücherei

Haan Im Rahmen des "Stadtradelns (noch bis zum 8. Juni) starten die Stadtbücherei, die "Knösterstube Haan" und die Haaner ADFC-Gruppe eine besondere Aktion. FürSamstag, 2. Juni, laden sie zwischen 10 und 13 Uhr wieder zu einer Open-Air-Knösterstube für Fahrräder ein. Der ADFC Haan wird mit einem Infostand vertreten sein und über Fahrradtouren, -reparaturen und -sicherheit informieren und in der Stadtbücherei können sich radinteressierte Leser mit passendem Lesestoff versorgen. Highlight ist wieder die Open-Air-Knösterstube für Fahrradfahrer. Hier kann jeder sein Fahrrad überprüfen lassen, damit der Drahtesel auch sommerfit ist. Reifendruck, Licht, Bremsen... die Tüftler von der Knösterstube stehen mit Rat und Tat zur Seite und freuen sich über eine Spende!

Seit 19. Mai und noch bis zum 8. Juni läuft im Kreis Mettmann die bundesweite Aktion "Stadtradeln". In Haan haben sich derzeit 149 Radler und 22 Teams angemeldet. Eine Registrierung ist noch möglich unter "www.stadtradeln.de/haan". Bis Dienstagmittag waren 22.025 Kilometer gemeldet worden, was den Ausstoß von drei Tonnen Kohlendioxid vermieden hat. Von den Teams lag "Fit in Haan" mit 5642 Kilometern deutlich vor dem ADFC Haan (3702 Kilometer.