Aktion zu Osteoporose Knochendichte-Messung in der Schwanen-Apotheke

Eine Knochendichtemessung schafft Klarheit: Wie ist meine Knochenqualität im Vergleich zum Altersdurchschnitt und zu einem 30-jährigen? Antwort auf diese Fragen gibt es in der Woche vom 13. bis 17. Mai in der Schwanen-Apotheke-Dr. Peterseim am Neuen Markt 36 in Haan. Mittels einer Ultraschall-Untersuchung kann dort das Osteoporose-Risiko an der Ferse bestimmt werden.